Донецк, 11 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Рассказ итальянского военнослужащего о замалчивании многочисленных фактов обстрела населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) киевскими боевиками опубликовало 10 октября издание Giornale.

ИА REGNUM Донбасс

Итальянский военнослужащий с позывным Спартак принимает участие в защите населённых пунктов Донбасса уже около восьми лет. Он пояснил, что принял решение присоединиться к защитникам Донбасса, чтобы приблизить наступление мира.

Как рассказал боец, в Европе целенаправленно замалчивают факты обстрела населённых пунктов ДНР уже несколько лет подряд. В качестве примера военнослужащий привел факт обстрела Донецка, в результате которого погибли мирные граждане.

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около 15 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — рассказал боец.

Также итальянец объяснил, с какой целью он много лет назад приехал в Донбасс.

«Я хотел бороться за дело, которое считал своим. Я хотел чувствовать себя свободнее. Здесь я нашел то, что искал», — подчеркнул военнослужащий.