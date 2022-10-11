Пекин, , 07:49 — REGNUM Крупнейший китайский производитель цифровой техники Lenovo по итогам третьего квартала сохранил мировое лидерство по продажам персональных компьютеров (ПК). Это следует из опубликованных 11 октября данных доклада исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Персональный компьютер Clker-Free-Vector-Images

Всего за период с июля по сентябрь на мировой рынок было поставлено 16,88 млн персональных компьютеров Lenovo, что составляет долю в 22,7%. В абсолютном исчислении показатель продаж снизился по отношению к подобному периоду 2021 года, когда Lenovo продала порядка 20,12 млн ПК.

На втором месте по продажам персональных компьютеров в третьем квартале находится американская компания HP (17,1%, 12,7 млн), на третьем — также компания из США Dell (16,1%, 11,9 млн).

Общий объём мировых поставок персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года составил 74,2 млн единиц, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 15% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу компании IDC, глобальные поставки персональных и планшетных компьютеров в 2022 году упадут на 10,8% в сравнении с предыдущим годом.

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