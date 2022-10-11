Стокгольм, 11 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Власти Швеции не планируют допускать Россию к проведению расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила премьер-министр шведского правительства Магдалена Андерссон, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По ее словам, Швеция проводит самостоятельное расследование, которое носит конфиденциальный характер. При этом Стокгольм якобы не планирует допускать какие-либо другие страны к проведению расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов напомнил, как семь лет назад возле трубопровода «Северный поток» обнаружили подводный взрыватель НАТО. По его словам, взрыватель нашли 6 ноября 2015 года при плановом осмотре газопровода. Куприянов подчеркнул, что взрыватель находился между газопроводами у одной из ниток.