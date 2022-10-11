Томск, 11 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Томская область существенно сократит бюджетные расходы на новогодние гуляния. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

«Безусловно, поддержка наших бойцов на передовой для нас сейчас важнее всего. Это задача номер один, на которой мы не экономим. Кроме того, считаю неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях», — отметил он.

При этом ледовые городки, иллюминация и многие другие атрибуты новогодних праздников останутся. По мнению главы региона, нельзя оставлять людей совсем без праздника, особенно детей ушедших на фронт мужчин.

Губернатор также призвал глав муниципалитетов обсуждать форматы празднования Нового года с жителями, не принимая все решения самостоятельно.