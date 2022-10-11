Иркутск, 11 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области обеспокоено увеличением числа пожаров, произошедших вследствие замыкания электропроводки. По данным ведомства, всего за последние сутки, 10 октября, в регионе произошло 22 пожара. Два возгорания в зданиях средних общеобразовательных школ в городах Иркутске и Вихоревке были ликвидированы до прибытия пожарных подразделений. В обоих случаях произошло короткое замыкание и возникло задымление, сработала пожарная сигнализация, персонал оперативно эвакуировал детей и предпринял необходимые меры для тушения возгорания.

Пожар

Причем, 12 пожаров произошло в результате короткого замыкания, 9 — из-за неосторожного обращения с огнём, 1 пожар возник по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 4836 пожаров, погибли 139 человек, 145 человек пострадали, 720 человек спасены.

Пожарно-спасательные гарнизоны по всей области функционируют в режиме повышенной готовности в связи с месячником пожарной безопасности. Огнеборцы привлечены к профилактической работе: за сутки проведено 8192 подворовых обхода.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 октября в доме, расположенном на ул. Мира в Черемхово. Жертвами пожара стали 44-летний мужчина и его 39-летняя знакомая.

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