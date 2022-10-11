Москва, , 07:45 — REGNUM Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, какие шоу могут показать телеканалы зрителям во время предстоящего празднования нового года. Об этом 11 октября сообщает портал Blitz.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

«Огоньки» будут в любом случае», — заявил Ашуров, подчеркнув, что новогодний эфир будет «забит» различными передачами. При этом он отметил, что, возможно, зрителям не стоит ожидать, что они увидят шоу такого же масштаба, как в предыдущие годы. Ашуров также утверждает, что убирать из эфира развлечения никто не собирается.

«Всё должно быть актуально. Ни в коем случае этого нельзя делать», — сказал продюсер.

Ранее Лев Лещенко сообщил журналистам, что в этом году его не пригласили на съёмки передачи «Голубой огонёк». Певец сообщил, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят съёмки только одного концерта.

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