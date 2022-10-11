Пекин, , 07:45 — REGNUM Исходя из обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития, остров Тайвань может пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района, заявила 9 октября представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на предположение Илона Маска снизить напряженность в Тайваньском проливе за счет предоставления остров особого статуса в составе Китая, сообщает газета Global Times.

Илон Маск Ministério Das Comunicações

«Моя рекомендация… было бы разумно разработать специальный административный район для Тайваня, который, вероятно, не сделает счастливыми каждого. И это возможно, и я думаю, вероятно, на самом деле, что к ним могло бы быть более мягкое соглашение, чем в Гонконге», — сказал Маск в интервью Financial Times, опубликованном 7 октября.

В качестве ответа Мао заявила, что основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе является провокационные шаги Демократической прогрессивной партии (ДПП), «стремящейся к независимости» с помощью внешних сил.

«Только решительное сдерживание сепаратистов «независимости Тайваня» и противодействие внешнему вмешательству может сохранить мир и стабильность через Тайваньский пролив», — сказала пресс-секретарь.

Мао подчеркнула, что мирное воссоединение и «одна страна, две системы» являются основными принципами решения тайваньского вопроса и наилучшим способом достижения национального воссоединения.

По словам Мао, воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одной страны. Это только откроет больше возможностей для развития всем странам и привнесет больше позитивной энергии в процветание Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом.

Заместитель главы Совета по делам материковой части Тайваня Чиу Чуй-ченг заявил в текстовом сообщении 8 октября, что остров не примет предложение, выдвинутое Маском.

Мао сказала, что соответствующие замечания, сделанные властями ДПП, вообще не стоят того, чтобы их опровергать.

«Независимо от того, что говорят власти ДПП они не могут изменить основной факт, что остров Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказала она.

Посол Китая в США Цинь Ган также прокомментировал предложение Маска в своем Твиттере