Китай поддержал инициативу Илона Маска предоставить Тайваню автономию
Пекин, 11 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Исходя из обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития, остров Тайвань может пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района, заявила 9 октября представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на предположение Илона Маска снизить напряженность в Тайваньском проливе за счет предоставления остров особого статуса в составе Китая, сообщает газета Global Times.
В качестве ответа Мао заявила, что основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе является провокационные шаги Демократической прогрессивной партии (ДПП), «стремящейся к независимости» с помощью внешних сил.
Мао подчеркнула, что мирное воссоединение и «одна страна, две системы» являются основными принципами решения тайваньского вопроса и наилучшим способом достижения национального воссоединения.
По словам Мао, воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одной страны. Это только откроет больше возможностей для развития всем странам и привнесет больше позитивной энергии в процветание Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом.
Заместитель главы Совета по делам материковой части Тайваня Чиу Чуй-ченг заявил в текстовом сообщении 8 октября, что остров не примет предложение, выдвинутое Маском.
Мао сказала, что соответствующие замечания, сделанные властями ДПП, вообще не стоят того, чтобы их опровергать.
Посол Китая в США Цинь Ган также прокомментировал предложение Маска в своем Твиттере