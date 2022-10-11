Якутск, , 07:47 — REGNUM На психиатрическую экспертизу за попытку дискредитировать армию РФ направляют лидера регионального отделения партии «Яблоко» в Якутии Анатолия Наговицына. Процедуру намерены назначить в рамках расследования уголовного дело по статье 280 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации»), сообщило ИА SakhaDay.

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Следствие намерено узнать, было ли у Анатолия Наговицына расстройство психики, когда он высказывался против проведения спецоперации и частичной мобилизации. Врачи также будут решать, нужны ли политику принудительные медицинские процедуры.

Родственники Анатолия Наговицына полагают, что основания для проведения психиатрической экспертизы нет. Кроме того, у них есть опасения, что процедура может быть чревата последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, виновным в дискредитации армии РФ лидера партии «Яблоко» признали 30 апреля и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Дело, которое расследуется сейчас, было возбуждено по второму эпизоду критики спецоперации в сентябре.