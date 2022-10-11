Приштина, Сербия, , 07:46 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 10 октября прокомментировал инцидент с туристическим автобусом из Косово в Центральной Сербии, произошедший 8 октября.

Призрен. Косово Buyar Imer Gashi

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автобус компании «Турист нового Косово» был закидан камнями.

По словам Бислими, об инциденте сообщили властям Сербии, однако те не предприняли никаких мер, что может быть интерпретировано как поощрение подобных актов насилия.

Инцидент произошел с автобусом 8 октября на дороге Ниш-Лесковц. 20 граждан Косово возвращались на родину из Швейцарии.

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