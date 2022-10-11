Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 10 октября прокомментировал инцидент с туристическим автобусом из Косово в Центральной Сербии, произошедший 8 октября.

Buyar Imer Gashi Призрен. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автобус компании «Турист нового Косово» был закидан камнями.

По словам Бислими, об инциденте сообщили властям Сербии, однако те не предприняли никаких мер, что может быть интерпретировано как поощрение подобных актов насилия.

Инцидент произошел с автобусом 8 октября на дороге Ниш-Лесковц. 20 граждан Косово возвращались на родину из Швейцарии.