Прибайкальский район, Бурятия, , 07:39 — REGNUM В Бурятии спасены двое мужчин, пропавших во время рыбалки на озере Котокель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками к месту стоянки их автомобиля. Озеро Котокель, Бурятия Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России

Утром 9 октября двое рыбаков уплыли на лодке «Обь-М», но к назначенному времени не вернулись. На следующий день рано утром спасатели выехали к месту проведения поисковых работ. Спустя 3,5 часа пропавшие были найдены в 5 км от берега в местности Коврижка.

Как выяснилось, у мотора лодки срезало винт, поэтому ночь им пришлось провести на противоположном берегу.

«Утром приняли решение возвращаться на вёслах. Замёрзшие, уставшие, они вышли из-за мыса, где начались встречный ветер и волна. Нашему появлению они были рады», — рассказал спасатель Виталий Сидельников.