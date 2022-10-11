Владивосток, , 07:37 — REGNUM На мостах Владивостока усилили охрану после теракта на Крымском мосту, сообщили в правительстве Приморья.

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

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«На Золотом и Русском мостах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением «УВО Минтранса России», увеличена частота осмотров объектов», — пояснили специалисты.

Также на мостах усилен пропускной и внутриобъектовый режимы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после теракта на Крымском мосту, который произошёл 8 октября, было созвано экстренное заседание антитеррористической комиссии.