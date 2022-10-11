Салехард, 11 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Ямальский проект по дистанционному осмотру самоходных машин высоко оценили в Москве и распространят на всю страну. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Cap.ru Первой по новому мосту проехала дорожная техника

Дистанционный осмотр ТРЭКОЛов, дорожно-строительной техники, прицепов к самоходным машинам на Ямале проводится с 1 октября 2021 года. За год дистанционно осмотрели 3427 единиц техники. Это больше половины от всего тяжелого транспорта в регионе — 51,4%.

Ранее на процедуру госрегистрации тяжёлой техники уходило до 20 дней, инспекторам для осмотра необходимо было выезжать по месту нахождения машин. Теперь это занимает до трёх дней. Кроме того, экономятся бюджетные средства, которые выделялись на командировки.

Транспорт осматривает сам владелец с помощью специального мобильного приложения с фото и видеофиксацией по заранее определённому программой алгоритму. Отмечается, что программа защищена от взлома и исключает вероятность предоставления подложных сведений.

Данный проект по итогам Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022» в Москве получил золотую медаль. Руководитель профильного департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявил, что Ямал — первый регион, который реализовал функционал по дистанционному осмотру. Проект хорошо себя зарекомендовал и будет распространён по всей территории России.