Тегеран, 11 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 10 октября заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что Исламская Республика Иран выступает против изменения международно признанных границ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Выступая на встрече с председателем Парламентской группы дружбы Иран-АрменияГеворгом Папояном в Тегеране, Эбрахим Азизи заявил, что обе страны обладают большими возможностями для укрепления двусторонних отношений.

Он отметил, что громкие дискуссии между двумя парламентами могли бы проложить подходящие пути для использования этих возможностей.

Иранский законодатель указал на важность урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном для Исламской Республики Иран и отметил, что военный конфликт в регионе Закавказья является главной заботой иранских официальных лиц.

«Иран призывает две конфликтующие стороны проявлять сдержанность, при этом обращение к принуждению и силе не является правильным инструментом для сглаживания разногласий, скорее, переговоры являются фундаментальной необходимостью для восстановления мира и безопасности в этом регионе», — сказал Азизи.

Подчеркнув, что региональные проблемы должны решаться самими странами региона, Эбрахим Азизи сообщил, что внерегиональным странам не следует позволять входить в регион под предлогом решения проблемы.