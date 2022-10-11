Брюссель, 11 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Евросоюз должен о как можно скорее приступить к созданию реального энергетического союза, который станет «фундаментом суверенитета ЕС», говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Он отметил, что ни одна страна не может в одиночку справиться с масштабными кризисами. В качестве примера Мишель привел ситуацию с пандемией коронавируса.

Главы Евросовета подчеркнул, что энергетический союз нельзя создать «волшебным образом» из 27 национальных энергетических систем (число членов ЕС — прим. ИА REGNUM). Он считает, что страны должны быть готовы преодолевать ограничения, действующими из-за полномочий и компетенций Евросоюза, а для этого будет нужна «сильная и искренняя координация».

Мишель добавил, что энергетическая стратегия ЕС должна включать четыре цели, в том числе сокращение потребления энергоресурсов, безопасность снабжения и снижение цен на энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие стран ЕС было следствием дешевой энергии, которую поставляла Россия, и Евросоюз теперь должен искать новые источники энергии на своей территории.