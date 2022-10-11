Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Муниципалитет Приштины 10 октября открыл конкурсный прием на работу в косовские школы 25 психологов.

Скриншот видео на YouTube Психолог Лина Дианова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, конкурс был объявлен в Международный день ментального здоровья.

Глава образовательного департамента муниципалитета Бесиана Мусмурати заявила о серьезности своего подхода к ментальному здоровью и безопасности в школах.

Бесиана Мусмурати «Мы не оставим ни одну школу без психолога! Это обещание в рамках обеспечения безопасности в школах будет выполнено».

На необходимость работы детских психологов в школах ранее неоднократно указывали в Совете учеников и Департаменте психологии Университета Приштины.