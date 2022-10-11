Пекин, 11 октября 2022, 07:35 — REGNUM Ожидается, что после успешной процедуры конкурсных торгов Армия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получит ведущую в мире колесную технику, которая ориентирована на боевую поддержку и, как ожидается, станет высокоинтеллектуальной, сообщили аналитики, передает газета Global Times.
Колесная техника была независимо разработана Harbin First Machinery Group Corp. при государственной корпорации China North Industries Group Corp (NORINCO) и может удовлетворить спрос на поддержку в реалистичных боевых сценариях. Компания выиграла конкурсные торги 26 сентября благодаря своей передовой концепции дизайна и выдающейся производительности, говорится в пресс-релизе компании.
Успешные конкурсные торги означают, что армия НОАК получит это ведущее в мире колесное оборудование, говорится в пресс-релизе. Чтобы разработать это оборудование, компания провела несколько опросов в воинских частях базового уровня и проанализировала их потребность в поддержке в нескольких реалистичных боевых сценариях. Три программы шли одновременно, и была выбрана лучшая, говорится в пресс-релизе.
После двух раундов производства прототипа, двух раундов тестирования сертификационными организациями национального уровня и нескольких раундов демонстраций и испытаний военными продукт был признан полностью соответствующим или превосходящим тактико-технические требования, с хорошей универсальностью и простотой в развертывании и управлении логистикой, говорится в сообщении компании.
Хотя в пресс-релизе не приводится подробная информация об изделии, включая его назначение и миссию, в нем говорится, что оборудование может помочь снизить интенсивность физического труда военнослужащих. Ожидается, что благодаря своему колесному характеру новое изделие будет мобильным и гибким, сообщил Global Times китайский военный аналитик, пожелавший остаться неназванным.
По словам эксперта, как общая тенденция развития оборудования, оно также должно обладать высоким уровнем информатизации и интеллектуализации. Компания Harbin First Machinery Group Corp. разрабатывает широкий ассортимент продукции национальной обороны, включая самоходные гаубицы, самоходные ракетные установки, самоходные зенитные орудия, понтонные мосты-амфибии и другие инженерные транспортные средства, говорится на сайте компании.