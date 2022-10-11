Пекин, , 07:35 — REGNUM Ожидается, что после успешной процедуры конкурсных торгов Армия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получит ведущую в мире колесную технику, которая ориентирована на боевую поддержку и, как ожидается, станет высокоинтеллектуальной, сообщили аналитики, передает газета Global Times.

Гусеничная и колесная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Пресс-служба Восточного военного округа

Колесная техника была независимо разработана Harbin First Machinery Group Corp. при государственной корпорации China North Industries Group Corp (NORINCO) и может удовлетворить спрос на поддержку в реалистичных боевых сценариях. Компания выиграла конкурсные торги 26 сентября благодаря своей передовой концепции дизайна и выдающейся производительности, говорится в пресс-релизе компании.

Успешные конкурсные торги означают, что армия НОАК получит это ведущее в мире колесное оборудование, говорится в пресс-релизе. Чтобы разработать это оборудование, компания провела несколько опросов в воинских частях базового уровня и проанализировала их потребность в поддержке в нескольких реалистичных боевых сценариях. Три программы шли одновременно, и была выбрана лучшая, говорится в пресс-релизе.

После двух раундов производства прототипа, двух раундов тестирования сертификационными организациями национального уровня и нескольких раундов демонстраций и испытаний военными продукт был признан полностью соответствующим или превосходящим тактико-технические требования, с хорошей универсальностью и простотой в развертывании и управлении логистикой, говорится в сообщении компании.

Хотя в пресс-релизе не приводится подробная информация об изделии, включая его назначение и миссию, в нем говорится, что оборудование может помочь снизить интенсивность физического труда военнослужащих. Ожидается, что благодаря своему колесному характеру новое изделие будет мобильным и гибким, сообщил Global Times китайский военный аналитик, пожелавший остаться неназванным.

По словам эксперта, как общая тенденция развития оборудования, оно также должно обладать высоким уровнем информатизации и интеллектуализации. Компания Harbin First Machinery Group Corp. разрабатывает широкий ассортимент продукции национальной обороны, включая самоходные гаубицы, самоходные ракетные установки, самоходные зенитные орудия, понтонные мосты-амфибии и другие инженерные транспортные средства, говорится на сайте компании.