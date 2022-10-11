Снежинск, Челябинская область, 11 октября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области ученики школы №121 отказались от новогодних подарков в пользу мобилизованных граждан. Об этом говорится на странице издания «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Такое решение единогласно приняли ученики 9А класса. «Запускаем эстафету патриотов», — сказано в сообщении.

Эту новость активно обсуждают пользователи социальной сети. В основном земляки поддерживают инициативу детей, но есть и те, которые усомнились в таком решении. Одному из таких граждан ответила ученица этого класса.

«Я конечно понимаю, что есть такие взрослые как Вы, но мы все очень хотим хоть как-нибудь помочь, они же всё-таки нас защищают», — написала девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация.