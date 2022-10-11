Барнаул, , 07:33 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов заявил о поддержке открытого письма российских СМИ с призывом создать информационные подразделения ВС РФ. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, власть недорабатывает на фронте информационного освещения СВО — официальные сводки зачастую неполны и не оперативны, что вызывает у многих россиян чувства беспокойства, тревоги, а то и раздражения.

В этом смысле я абсолютно солидарен с российскими СМИ, чьи руководители подписали открытое письмо к министру обороны — мобилизованных журналистов целесообразнее использовать именно для всестороннего и полного освещения СВО, в том числе и на самой линии фронта. Согласен с тем, что качестве военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов они будут полезнее и внесут больший вклад в нашу общую победу!».

Напомним, открытое письмо в адрес руководства Минобороны РФ опубликовало накануне ИА REGNUM. Главные редакторы ряда СМИ призвали МО РФ отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, с тем, чтобы перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать их в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

«Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — сказано в воззвании.

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