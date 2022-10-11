Токио, 11 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Власти Японии решили направить на Кубу гуманитарную помощь для поддержки жителей, пострадавших от урагана «Иэн». Об этом сообщила пресс-служба японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«В партию гуманитарной помощи, в частности, войдут водоочистители, резервуары для хранения питьевой воды и катушки для электрических шнуров», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

МИД Японии подчеркнул, что Токио также заинтересован в укреплении связей с Гаваной.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель отчитался об успехах в ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных ураганом «Иэн». По его словам, жители провинции Пинар-дель-Рио, наиболее пострадавшей от непогоды, начали возвращаться к нормальной жизни.