Красноярск, 11 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В январе–августе 2022 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в Красноярскстате, сложилась естественная убыль населения, составившая 8 947 человек.

RitaE Население

При этом по сравнению с 2021 годом убыль населения уменьшилась на 1 755 человек. За восемь месяцев текущего года в крае родилось 17 690 детей, умерло 26 637 человек.

Рождаемость в регионе по сравнению с прошлым годом сократилась на 7,4%, смертность уменьшилась на 10,7%.

Добавим, в России за восемь месяцев текущего года рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 6% (по регионам Сибирского федерального округа — на 6,1%), смертность сократилась на 14,8% (в СФО — на 13,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по данным на начало 2022 года проживало 590,1 тыс. человек старше 60 лет. Это на 0,7% больше, чем к началу 2021 года.

Читайте также: В Красноярском крае растёт доля пожилых людей