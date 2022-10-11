Южно-Сахалинск, 11 октября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. На Сахалине пытаются установить родственников бойца Красной армии Иосифа Кузьмича Терского, захоронение которого было обнаружено в ходе поисковой экспедиции в Светлоярском районе Волгограда, сообщили в телеграм-канале «Поисковое движение России — Сахалин».

Иван Шилов ИА REGNUM Красная армия

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На месте захоронения были найдены останки четверых воинов. При них находились смертные медальоны. Личность одного из красноармейцев удалось установить по обрывкам записки.

Иосиф Терский — 1906 года рождения. Известно, что у него была супруга Любовь Александровна Терская. Проживал мужчина в Александровске на Сахалине. Призван он был Тымовским военкоматом и пропал без вести в августе 1942 года.

Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом участники добровольного поискового отряда прокуратуры области обнаружили останки красноармейцев.