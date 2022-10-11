Гуанчжоу, Китай, , 07:27 — REGNUM Новый вариант «Омикрон»-штамма нового коронавируса, который вызвал множественные случаи заболевания в городе Шаогуане провинции Гуандун на юге Китая, был идентифицирован как субвариант BA.5.1.7. Это первый случай, когда этот вариант был обнаружен на материковой части Китая, сообщает 10 октября газета Global Times.

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По данным правительства Шаогуаня, в городе было зарегистрировано несколько завезенных случаев COVID-19 из нескольких источников и нескольких цепочек. Новая вспышка в городе имеет две основные цепи передачи, соответственно, вызванные вариантами «Омикрона» BA.5.1.7 и BF.7, оба из которых очень заразны и быстро распространяются, говорится в заявлении официального аккаунта местного народного правительства в социальных сетях в воскресенье.

Субвариант BA.5.1.7, обнаруженный более чем в 100 странах и регионах, был впервые обнаружен на материке, сказал заместитель директора местного центра профилактики и контроля заболеваний Ли Шуцзянь. По данным местного правительства, высококонтагиозный вирус BA.5.1.7 вызвал несколько случаев заболевания по одной и той же цепочке передачи в Шаогуане во время ужина 1 октября.

Согласно сообщениям западных СМИ, субвариант BA.5, который доминировал в случаях коронавируса в США, Великобритании и других странах и регионах, является наиболее легко передаваемым вариантом COVID на сегодняшний день, способным избежать предыдущего иммунитета от инфекции COVID и вакцинации.

Несмотря на то, что два варианта, вызвавшие последнюю вспышку в Шаогуане, являются очень заразными и передающимися и могут легко обойти иммунитет, они оба нуждаются в тесном контакте, взаимном пространстве или других каналах для достижения передачи, сказал Ли.

В настоящее время временные усиленные меры по профилактике и контролю эпидемии будут осуществляться в части районов Уцзян и Чжэньцзян в городе до 24 октября, и жители, которые хотят покинуть город, должны представить отрицательные результаты тестирования на нуклеиновую кислоту, полученные в течение 48 часов.