Тбилиси, , 12:52 — REGNUM В грузинской столице перед зданием парламента состоялся антироссийский митинг, сообщает 10 октября грузинский телеканал «Формула».

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

В митинге приняли участие граждане бывш. УССР, а также члены грузинских политических партий и общественных организаций. Как заявили его участники, митинг заранее не планировался и был вызван российскими ударами по Киеву.

По мнению организаторов митинга, весь мир должен знать о «преступлениях России» и противостоять «этой стране».

Митингующие потребовали признать Россию «террористическим государством».

Напомним, что 10 октября по российские вооружённые силы нанесли ряд ударов по важным объектам киевского режима.