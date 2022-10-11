Челябинск, , 07:27 — REGNUM В челябинский арбитраж поступил банкротный иск, адресованный предприятию из сферы производства строительных материалов — ООО «Завод «Анкер». Претензии кредитора пока суд к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск компании «Вектор-Д» из Башкирии поступил в базу суда 6 октября 2022 года. Сумма заявленного долга — 6 048 003,37 рубля. Также истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В ЕГРЮЛ завод-ответчик зарегистрирован с 2013 года. Относительно адреса «прописки», данных директора и владельца завода числится отметка о недостоверности, сделанная налоговым органом. Предприятие работает в сфере производства строительных металлоконструкций.

Напомним, также в этот день, банкротный иск, но уже о собственной несостоятельности, подал крупный завод из Саратовской области — производитель аккумуляторов и другой продукции ООО «Завод автономных источников тока». В этом случае долг составил более 1 млрд рублей. Предприятие обеспечивает рабочими местами более 1 тыс. сотрудников. Иск пока также не принят к производству.