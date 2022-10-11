Орск, Оренбургская область, , 07:24 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении фигурантов громкого для об ограблении инкассаторов. Они отправлены под стражу, сообщили в судебной инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Всех фигурантов заключили под стражу на два месяца. Они будут находится в СИЗО до 7 декабря 2022 года.

Напомним, утром 7 октября в Орске совершено вооруженное нападение на инкассаторов «Почты России». Один работник службы инкассации был смертельно ранен. Задержаны трое фигурантов, один объявлен в розыск. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в разбое, убийстве, пособничестве в совершении разбоя.

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