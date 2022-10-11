В Оренбуржье фигуранты дела об ограблении инкассаторов отправили под стражу
Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении фигурантов громкого дела об ограблении инкассаторов. Они отправлены под стражу, сообщили в судебной инстанции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Всех фигурантов заключили под стражу на два месяца. Они будут находиться в СИЗО до 7 декабря 2022 года.
Напомним, утром 7 октября в Орске совершено вооруженное нападение на инкассаторов «Почты России». Один работник службы инкассации был смертельно ранен. Задержаны трое фигурантов, один объявлен в розыск. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в разбое, убийстве, пособничестве в совершении разбоя.