Пекин, , 07:23 — REGNUM С момента проведения XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2017 году органы дисциплинарной инспекции и надзора по всей стране раскрыли 273 000 случаев формализма и бюрократии, что привело к наказанию 410 000 человек, сообщает 10 октября газета Global Times.

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Это достижение отражает решимость Центрального комитета партии оптимизировать стиль работы местных органов власти и должностных лиц, что, в свою очередь, обеспечивает плавный прогресс дела партии и государства, заявили Центральная комиссия по проверке дисциплины (CCDI) и Надзорная комиссия.

Благодаря развертыванию из года в год, борьба с формализмом и бюрократией, проводимая комиссиями по проверке дисциплины и надзорными органами, достигла заметных результатов: давление на низовые департаменты, по-видимому, ослабло, и постепенно сформировалась позитивная рабочая атмосфера, в которой чиновники осмеливаются брать на себя ответственность.

Часть внимания властей сосредоточена на формализме и бюрократии, которые существовали в таких аспектах, как многочисленные рабочие группы и «имиджевые проекты» в области образования, медицины, экологии и продовольственной безопасности. Однако, по словам CCDI, нет предела тому, чтобы помогать низовым организациям еще больше ослаблять давление в повседневной работе.

Комиссии по проверке дисциплины и надзорные органы сохранят сильный импульс в борьбе с формализмом и бюрократией, а также в работе по оптимизации долгосрочного механизма для достижения поставленных целей, говорится в сообщении CCDI.