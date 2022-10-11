Новосибирск, , 07:21 — REGNUM В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту смерти школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пахомов Алексей Федорович. Физкультура и спорт. 1931

По данным ведомства, 10 октября в Сокурской школе Мошковского района на уроке физкультуры дети выполняли комплекс разминки. Спустя некоторое время одному из школьников стало плохо и он упал. Учитель вызвал скорую медицинскую помощь, но ребёнок скончался по пути в больницу.

Сейчас следователь допрашивает родственников погибшего ребёнка, педагогический коллектив, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тюменской области школа заплатит полмиллиона рублей за моральный вред ученице за травму, полученную на уроке физкультуры.

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