Пекин, 11 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. По словам китайских аналитиков, в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена обнародовала новую арктическую стратегию, напряженность между возглавляемым США НАТО и Россией в Арктическом регионе будет нарастать, поскольку США используют конфликт России с киевским режимом, чтобы захватить эту геостратегическую высоту, милитаризировать и приватизировать регион вместе со своими союзниками, сообщает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Новая стратегия Байдена, ссылающаяся на растущую стратегическую конкуренцию в Арктике с Китаем и Россией, на самом деле направлена на обеспечение доминирования и контроля США в регионе, отметили аналитики, подчеркнув, что насущной задачей международного сообщества является поддержание международной системы с ООН в ее основе и установление правил поведения в Арктическом регионе, которое станет самым мощным инструментом сдерживания США от стремления к гегемонии там.

Новая стратегия США для Арктического региона, обновленная по сравнению с ее предшественницей 2013 года, учитывает усиление стратегической конкуренции в Арктике и направлена на то, чтобы США могли как эффективно конкурировать, так и управлять напряженностью, говорится в заявлении Белого дома от 7 октября, в котором упоминаются как Китай, так и Россия.

В стратегии говорилось, что США будут «сдерживать угрозы» для США и союзников путем усиления необходимых возможностей, одновременно координируя общие подходы к безопасности с союзниками и партнерами. Новая арктическая стратегия США была опубликована менее чем через два месяца после того, как администрация Байдена объявила о планах назначить посла по особым поручениям в Арктике.

Существует прямая корреляция между национальной стратегией США в Арктическом регионе и конфликтом на территории бывшей УССР, сказал директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. Он отметил, что в Арктическом регионе нарастает напряженность между США и Россией, а также между НАТО и Россией.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО напряженность в Балтийском море усилится, а затем распространится на Арктический регион, сказал Цуй в интервью Global Times. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в августе предупредил о наращивании военной мощи России в Арктике и растущем интересе Китая к Крайнему Северу, раздувая угрозы, исходящие от двух стран, сообщают СМИ.

Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй заявил Global Times, что США пытались расширить свои интересы и взять под контроль Арктику, в то время как Россия была занята своим конфликтом с киевским режимом. По словам аналитиков, США политизируют деятельность Китая и России в Арктике и используют «возросшую конкуренцию» в качестве оправдания в попытке контролировать регион после того, как увидели его всё более заметную экономическую и военную ценность.

Китай как «приарктическое государство» пообещал участвовать в делах Арктики в соответствии с основными принципами «уважения, сотрудничества, взаимовыгодного результата и устойчивости». Китай хотел бы создать и поддерживать «справедливую, разумную и хорошо организованную систему управления Арктикой», говорится в белой книге по арктической политике Китая, опубликованной в 2018 году.

Тающая Арктика предоставила экономические возможности, а также кратчайший путь для применения стратегического оружия, и США попытаются контролировать этот кратчайший путь для стратегического подавления и даже нападения на Китай и Россию, сказал Ян.

Американские СМИ также отметили стратегию Байдена по противодействию Китаю и России. The Hill сообщила, что стратегия США предусматривает проведение дополнительных военных учений для противодействия двум странам, и в ней говорится, что у США уже есть «более 22 000 военнослужащих на действительной службе на Аляске с базой в Гренландии, контролируемой Данией».

В докладе утверждалось, что США всё чаще рассматривают Арктику как область, «где военная активность, вероятно, будет расти», а в сентябре Пентагон учредил Управление арктической стратегии и глобальной устойчивости. Ян сказал, что США, вероятно, милитаризируют и приватизируют регион в будущих действиях со своими союзниками по НАТО, подталкивая регион к опасному перекрестку.

Это делает формирование международных правил мирного освоения Арктики неотложной задачей для международного сообщества, считают аналитики, отмечая, что правила должны гарантировать, что Арктика является общественным регионом, а не частным достоянием некоторых стран, и что развитие и сотрудничество в регионе должны быть мирными и равноправными.