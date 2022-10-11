Владивосток, , 07:17 — REGNUM Более 7400 мобилизованных приморцев уже проходят обучение на полигонах, около 600 человек вернулись домой после выяснения всех обстоятельств, сказал губернатор Олег Кожемяко в ходе телеинтервью.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основная причина возвратов, по словам главы региона — состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырёх и более несовершеннолетних детей.

Олег Кожемяко акцентировал, что ранее военнообязанные приморцы не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи, поэтому и получили повестку. После уточнения всех обстоятельств, они были освобождены от частичной мобилизации.

Также губернатор сказал, что Приморье передало для участников спецоперации 500 различных квадрокоптеров и беспилотников, в том числе, самолётного типа. Также регион поставляет экипировку, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям и другие устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин пожелал участникам спецоперации Победы и скорейшего возвращения с Победой.