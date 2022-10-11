Будапешт, 11 октября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич и венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорились по поводу строительства нового нефтепровода, через который Сербия будет получать нефть марки Urals из российского нефтепровода «Дружба», написал в своем микроблоге спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

tpsdave Нефтепровод

По его словам, объект станет для Белграда источником более дешевого сырья. В настоящее время Сербия получает нефть через трубопровод, проложенный из Хорватии, но из-за принятых санкций, как отметил Ковач, на указанный путь передачи сербской стороне не стоит полагаться в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Александр Вучич и Виктор Орбан договорились о взаимной поддержке двух стран «в трудные времена».