Лхаса, Китай, 11 октября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на Юго-западе Китая в течение последнего десятилетия активно продвигал информатизацию образования, а его широкополосная сеть доступа к интернету со скоростью 100 Мбит/с теперь полностью охватывает начальные и средние школы, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Russell_Yan Тибет

Все начальные и средние школы региона были оборудованы мультимедийными классами, а число таких классов в настоящее время составляет 15 157, сообщил глава регионального департамента образования Ньима Церинг.

По его словам, за последнее десятилетие Тибет потратил 215,4 млрд юаней (около $30,34 млрд) на развитие образования в регионе. Он добавил, что в Тибете создана 15-летняя система образования, финансируемая государством, а также система финансовой поддержки студентов, охватывающая дошкольное и высшее образование.