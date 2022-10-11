Премьер-министр Косово назвал предложение Франции и Германии неоформленным
Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 октября прокомментировал инициативу Германии и Франции по урегулированию проблемы Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатива предполагает расширение полномочий специального представителя ЕС на Западных Балканах Мирославу Лайчаку, однако, по словам Курти, еще не оформлена конкретно и не предлагает окончательного решения.
По словам косовского лидера, он представил странам ЕС общие рамки диалога Косово и Сербии 18 августа в ходе поездки в Брюссель.
Заявление Курти было сделано после встречи с главой муниципалитета Джилян Альбаном Хюсени.
Ранее президент Сербии заявил, что сутью франко-немецкого предложения является ускоренное вступление Сербии в ЕС в обмен на непрепятствование вступлению Косово в ООН и другие международные организации. При этом Сербия может не признавать независимость Косово.