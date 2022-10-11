Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 октября прокомментировал инициативу Германии и Франции по урегулированию проблемы Косово.

Cia.gov Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатива предполагает расширение полномочий специального представителя ЕС на Западных Балканах Мирославу Лайчаку, однако, по словам Курти, еще не оформлена конкретно и не предлагает окончательного решения.

По словам косовского лидера, он представил странам ЕС общие рамки диалога Косово и Сербии 18 августа в ходе поездки в Брюссель.

Заявление Курти было сделано после встречи с главой муниципалитета Джилян Альбаном Хюсени.

«Обсуждаются разные модели, но нет ничего окончательного, тем более решающего, чтобы можно было сказать про это франко-германское предложение или обсудить его сейчас и дать свои комментарии. Много, так сказать, идей циркулирует в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, а также в Лондоне, Риме, Париже, Белграде и Приштине. Я полностью привержен принципу прозрачности процесса, но параллельно с ним существует и принцип конфиденциальности переговоров. Кроме того, все те идеи, которыми нас часто проверяют чиновники и дипломаты разного толка, не могут быть вынесены на обсуждение общественности. Итак, чтобы быть опубликованным, предложение должно затвердеть, пока оно находится в жидком состоянии, мне не следует его озвучивать. После конкретизации происходит публикация». Альбин Курти

Ранее президент Сербии заявил, что сутью франко-немецкого предложения является ускоренное вступление Сербии в ЕС в обмен на непрепятствование вступлению Косово в ООН и другие международные организации. При этом Сербия может не признавать независимость Косово.