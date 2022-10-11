Тегеран, 11 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 10 октября начальник полиции иранской провинции Бушер генералХейдар Сусани объявил о конфискации более трех тонн запрещенных наркотиков на территории провинции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По словам Сусани, полицейские силы изъяли 3200 кг различных видов запрещенных наркотиков в ходе операций, проведенных в провинции за последние шесть месяцев.

Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков, при этом до сих пор тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, чтобы защитить мир от опасности наркотиков, имеющих своё происхождение главным образом из соседнего Афганистана.

По данным Mehr News, несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика активно борется с незаконным оборотом наркотиков на протяжении последних четырех десятилетий.