Элиста, 11 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Калмыкии 11 октября ожидается сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Калмыкии ожидается усиление западного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Жителям степной республики советуют соблюдать меры личной безопасности, а также воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.