Лхаса, Китай, 11 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последнее десятилетие выделил 12,7 млрд юаней (около $1,8 млрд) на охрану окружающей среды, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Esther Lee Тибет

В 2021 году уровень лесистости в Тибете достиг 12,31%, а общий растительный покров пастбищ вырос до 47,14%, сообщила заместитель главы регионального департамента экологии и охраны окружающей среды Шуй Яньпин на пресс-конференции в понедельник.

По словам Шуй, популяция редких диких животных также претерпела восстановительный рост. Популяция черношейного журавля, находящегося под национальной защитой первого класса в стране, увеличилась с менее чем 3000 особей в 1995 году до более чем 10 000, в то время как численность тибетских антилоп возросла до более чем 300 000 особей.

Цифры показывают, что Тибет остается одним из районов с наилучшей по качеству окружающей средой в мире, при этом местные экосистемы остаются стабильными, а окружающая среда постоянно улучшается, сказала она.