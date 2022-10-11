Улан-Удэ, , 07:08 — REGNUM С февраля 2022 года жители Бурятии собрали и отправили на Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Донбассу от души!»

Сбор гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Бурятии Цитата из видео правительства Бурятии

В настоящее время бурятские волонтёры продолжают собирать помощь для призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Сбор ведётся в столице республики Улан-Удэ в ресурсном центре «Добродом», а также во всех районах.

«Центр принимает тёплую одежду, нательное белье, консервы, продукты с длительным сроком хранения, посуду, медикаменты, а также детскую литературу», — добавили в правительстве.

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