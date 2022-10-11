Кемерово, , 07:08 — REGNUM В Кемерове на покупку мандаринов готовы потратить более 5 млн рублей. Это следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сбор мандаринов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно тендеру, городские власти готовы отдать 5 060 490 рублей за 47 тонн мандаринов. Заказчик — Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово. На исполнение заказа даётся 120 суток после заключения контракта.

Отметим, что в 2021 году на поставку 30 тонн мандаринов кемеровские власти предлагали 3 008 700 рублей. Фрукты закупались для воспитанников детсадов, школ-интернатов и детских домов.размещённых