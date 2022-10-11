Тюмень, 11 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Тюмени оштрафовали злостного уклониста от службы в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Министерство обороны Российской Федерации Армия

Установлено, что с 2018 по 2022 год тюменец Илья М. умышленно уклонялся от призыва на военную службу путём отказа в получении повесток для прибытия на призывную медкомиссию и неоднократной неявки по повесткам военного комиссариата.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Отмечается, что Илья М. по месту жительства характеризуется положительно, на учёте по психиатрии или наркологии не состоит. Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми уклониста от службы в армии оштрафовали на 25 тыс. рублей.