Нижнеколымский район, , 07:18 — REGNUM Вместо баржи Колымской судоходной компании, которая дала течь, грузы в Среднеколымск в Якутии доставит судно ПАО «Ленское объединённое речное пароходство». Всего перегрузят с одного плавсредства на другое 47 контейнеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Баржа Rosmorport.ru

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В порт Зелёный мыс баржа была вынуждена вернуться из-за течи, причиной возникновения которой называют сильные волны. Судно везло в Среднеколымск в том числе продовольствие и строительные материалы. В первую очередь будут отправлять скоропортящиеся продукты питания.

«Принято решение перегрузить 47 единиц контейнеров с продовольствием и другими товарами, в том числе 35 единиц контейнеров предпринимателей района, на другое судно ПАО «ЛОРП», которое выйдет 11 октября из Зеленомысского речного порта в сторону Среднеколымска в сопровождении буксира. Вопрос находится на контроле правительства», — пояснил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Также обсуждается возможность отправить часть товаров вертолётом. Остальной груз будет ждать начала перевозок автомобильным транспортом по зимнику.

Как сообщало ИА REGNUM, баржа, которая дала течь возле посёлка Черский в Якутии, не довезла в Среднеколымск и Зырянку жизнеобеспечивающие грузы. В том числе необходимое не получили жизнеобеспечивающие компании ГУП ЖКХ, «Сахаэнерго», нефтебаза.