Тайбэй, 11 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. У берегов Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло воды уезда Хуалянь на востоке Тайваня в 3:24 по пекинскому времени 11 октября, отмечает Китайский сейсмологический центр CENC.

Очаг землетрясения находился по координатам 23,93 градуса северной широты и 122,26 градуса восточной долготы. Землетрясение произошло на глубине 20 км, сообщили в центре.