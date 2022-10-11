Пекин, 11 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Вашингтон преследует свои цели и выгоды в конфликте на территории б. УССР. Об этом 10 октября пишет китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Авторы статьи отмечают, что США не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, Вашингтону значительно выгоднее разжигать его, «подливая масло в огонь». В частности, указывается на радикализм президента США Джозефа Байдена в его речи об угрозе «ядерного Армагеддона», якобы исходящей от России.

«Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают ответственность за это на другую сторону», — поясняется в публикации.

По мнению авторов статьи, США нужен конфликт, чтобы извлечь из него максимальную выгоду для себя. В частности, в планы Вашингтона входит создание максимально зависимой Европы с точки зрения энергетики и безопасности, а также расширение лагеря антироссийски настроенных стран. При этом в статье особо подчёркивается стремление США строить «невинное лицо» и, натянув эту маску, разъяснять комментарии американского лидера Байдена, преуменьшая роль США в конфликте, либо вообще обеляя Вашингтон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден и лидеры других стран G7 в ходе экстренного заседания, созываемого 11 октября в онлайн-режиме, обсудят продолжение оказания военной помощи киевским нацистам.