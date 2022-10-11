Пекин, 11 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Лабораторный модуль «Мэнтянь», второй лабораторный компонент строящейся китайской космической станции, готовится к запуску, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

Предстартовые операции были проведены 9 октября. По данным Агентства пилотируемых космических полетов Китая, сборка и испытания космического аппарата были завершены после его прибытия на космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань. Перед запуском он также проведет совместную проверку функций системы с ракетой-носителем «Чанчжэн-5B Y4», которая выведет лабораторию в космос.

Помещения и оборудование на стартовой площадке находятся в хорошем состоянии, и все системы, задействованные в миссии, проходят планомерную подготовку, говорится в заявлении агентства.

В настоящее время комплекс китайской космической станции «Тяньгун» состоит из основного модуля «Тяньхэ», лабораторного модуля «Вэньтянь», грузового судна «Тяньчжоу-4» и космического корабля «Шэньчжоу-14» с экипажем.

По словам проектировщиков, научное оборудование в лаборатории будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.