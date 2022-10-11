Париж, , 06:57 — REGNUM Власти Франции передали свои стратегические запасы топлива французским производителям сахара, которые предупредили об угрозе остановки предприятий из-за срыва уборки сахарной свеклы на фоне нехватки горючего для сельскохозяйственных машин, 10 октября сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков (SNFS).

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение было принято по итогам недавней встречи представителей отрасли с министром сельского хозяйства республики Марком Фено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) выпустил отчет в котором, сказано, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны продолжит стагнировать в ближайшие месяцы. Кроме того, эксперты учреждения предупреждают об опасениях из-за поставок энергоносителей и высокой инфляции, таящих «серьезную угрозу» для экономики ЕС.

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