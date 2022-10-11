Париж, 11 октября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Власти Франции передали свои стратегические запасы топлива французским производителям сахара, которые предупредили об угрозе остановки предприятий из-за срыва уборки сахарной свеклы на фоне нехватки горючего для сельскохозяйственных машин, 10 октября сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков (SNFS).

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Такое решение было принято по итогам недавней встречи представителей отрасли с министром сельского хозяйства республики Марком Фено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) выпустил отчет, в котором сказано, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны продолжит стагнировать в ближайшие месяцы. Кроме того, эксперты учреждения предупреждают об опасениях из-за поставок энергоносителей и высокой инфляции, таящих «серьезную угрозу» для экономики ЕС.