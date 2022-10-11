Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Представляющий демократическую партию председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призвал немедленно заморозить продажи американских вооружений Саудовской Аравии в связи с поддержанным Эр-Риядом решением ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом говорится в распространённом 10 октября заявлении сенатора.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы сенатского комитета, Саудовская Аравия приняла «ужасное решение, руководствуясь исключительно собственными экономическими интересами». И он будет выступать категорически против какого-либо сотрудничества с Эр-Риядом «до тех пор, пока королевство не изменит свою позицию» относительно ситуации на территории б. УССР.

Роберт Менендес «США должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений и сотрудничество в сфере безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты наших военнослужащих и интересов».

Напомним, на встрече в Вене 5 октября страны ОПЕК+ пришли к соглашению о снижении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение обеих палат Конгресса внесут законопроект, согласно которому будут приостановлены поставки американских вооружений Саудовской Аравии из-за решения Эр-Рияда о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

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