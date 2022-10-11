Тегеран, 11 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 10 октября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в знак протеста против недавних санкций, введенных Лондоном против нескольких иранских физических и юридических лиц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Министерство выразило решительный протест Ирана в связи с санкциями, которые оно назвало «произвольными и необоснованными». МИД Ирана также выразил протест против вмешательства Великобритании во внутренние дела страны и решительно осудил эту меру.

Министерство сообщило британскому посланникуСаймону Шерклиффу, что Исламская Республика считает своим правом ответить взаимностью на шаг Лондона.

Ранее Великобритания объявила о санкциях против высокопоставленных иранских сотрудников службы безопасности и полицейского подразделения в связи с «жестким подавлением» протестов, вспыхнувших после гибели молодой иранкиМахсы Амини.

Позднее протесты переросли в беспорядки, которые привели к актам вандализма в ряде иранских городов.