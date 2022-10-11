Приштина, Сербия, , 07:02 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало рукописный документ, прикрепленный министром здравоохранения Косово Рифатом Ляфити к прошению об отставке, поданному 7 октября.

Альбин Курти и Рифат Ляфити Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS

Именитый американский врач в своей записке перечислил 13 ключевых проблем, выявленных им за 11 месяцев работы во главе косовского минздрава. Вот они:

1. Отсутствие основной стратегии развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе и отсутствие проектов капитальных вложений и вложений в больничную инфраструктуру.

2. Потеря доверия инвесторов.

3. Развал системы пост-дипломного образования.

4. Отсутствие больничной инфраструктуры и клинического опыта у местных врачей, из-за чего большое количество пациентов лечится за границей.

5. Глубокое недоверие общественности к системе общественного здравоохранения Косово из-за отсутствия опыта, профессионализма, плохого управления и коррупции, присутствующей в каждом звене этой системы.

6. Отсутствие информационной системы здравоохранения.

7. Отсутствие системы медицинского страхования.

8. Плохое управление Фондом медицинского страхования.

9. Существенные провалы в разработке законодательных актов для сектора в последние шесть лет (Секторальная стратегия развития, Стратегия сохранения человеческих ресурсов, План по инфекционным заболеваниям и Основные законы о здоровье).

10. Тотальные провалы в обучении менеджменту руководства Клинического университетского центра Косово.

11. Недостаток административного профессионализма в Министерстве здравоохранения, наслоившийся за многие годы, который привел к бесхозяйственности и укоренению архаичных процедур, мешающих развитию здравоохранения Косово и закрепляющих диктаторский стиль руководства администрации, что создало токсичное восприятие и отношение к кабинету Ляфити (по его словам).

12. Небольшой бюджет и полное отсутствие капитальных проектов на 2022 год как пример пренебрежения процессом развития здравоохранения.

13. Полное отсутствие профессиональных команд для управления и реализации капитальных проектов, начатых в прошлом.

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